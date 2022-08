Newsletter live! Učte se filmem, ve škole i doma, o domácím násilí, otravných sourozencích i zmrzačených zvířátkách

Co dělat, když nezapadám do kolektivu? A jak se chovat k nesnesitelným rodičům? A co když se mi zdá, že za tímhle světem je ještě něco, co nevidím? Co s drogami a technem? Tahle témata dospívajícím divákům pomůže řešit pásmo pěti krátkých filmů pro diváckou skupinu středoškoláků. Jasně a bez trapností.