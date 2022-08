Bezplatné školství je pro mnohé příliš drahé. Co s tím?

Komentář Evy Mošpanové: Ministr školství před časem otevřel téma příliš brzkého začátku vyučování. Zamlčeno ale zůstalo to, co rodiče v těchto dnech trápí mnohem více. Náklady spojené s pouhým nástupem do školy dosahují tisícikorunových hodnot a řada z nich je svými požadavky ještě zvyšuje. V časech rekordní inflace by bylo namístě klást si nejen otázku, jak rodinám pomoci zátěž zvládnout, ale také, co z toho je opravdu důležité.