Vyvracet dezinformace je obtížné. Google v Česku vyzkouší, jestli se proti nim dá očkovat

Budete zavádějícím informacím důvěřovat méně, když se předem dozvíte, jak vznikají, kdo a proč je dává do oběhu, jakých triků jejich autoři používají? Google to otestoval v malém a s výsledky je spokojen, žádný všelék však nečekejme.

Zahlcení veřejného prostoru nesmysly a cílenými dezinformacemi je dobře známý problém s neznámým řešením. Obvyklá obrana je prostá: věcně argumentovat, poukazovat na nesrovnalosti, vyvracet lži. Jenže nefunguje uspokojivě, a to z více důvodů.

Pravda bývá méně senzační než lež, takže se šíří pomaleji. Vyvracení dezinformací z oficiálních míst je paradoxně může ještě posílit. („Ti nahoře nechtějí, abychom tomu věřili, což znamená, že to je určitě pravda!“) Lidí, kteří se rozšafně řídí příslovím „na každém šprochu pravdy trochu“, je stále až až. Kdysi to snad to bylo dobré pravidlo. V prostředí sociálních sítí a internetu je však tento starý instinkt škodlivý. Jenže instinkty umírají pomalu a neochotně.

A někdy mohou koneckonců být namístě, protože žádnému vyvracení, ověřování, fact-checkingu se také nedá věřit slepě. Vždy je tu riziko, že jde o další manipulaci, že ten, kdo něco vyvrací, se řídí svou vlastní agendou a není upřímný. V politicky napjatém prostředí dnešní západní společnosti už jako neutrální arbitr pravdy nemůže fungovat vlastně nikdo. Nebo může?

Podívejte, jak to dělají

Řešením by podle některých psychologů a sociologů mohl být „prebunking“. Anglické slovo debunking znamená odhalení (lži, podvodu). Na rozdíl od něj prebunking (pre-, tedy předem) neodhaluje manipulaci dodatečně, ale potenciální oběť na ni chystá předem.

Vědci tuto techniku přirovnávají k očkování. Při něm se imunitní systém bezpečným způsobem seznámí s patogenem. Při prebunkingu se člověk podobně