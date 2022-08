Celý život narážím na požadavky, že mám být pěkná, moudrá a milá, říká režisérka Tereza Nvotová

Režisérka přitom během natáčení musela čelit tlakům okolí, že nedělá dobrý film. Opouštěli ji i sponzoři, ona si ale trvala na svém. Výsledkem je magický film z malé horské vesnice, ve kterém Nvotová poukazuje na nejsilnější předsudky vůči ženám.

V rozhovoru pro Deník N mimo jiné popisuje i to, jak na takové předsudky narážela ve svém vlastním životě. Ať už se jednalo o to, jak má vypadat a jak se má chovat správné děvčátko, nebo že žena přece musí chtít mít děti.

Na co se v rozhovoru mimo jiné ptáme:

Kolikrát Tereze Nvotové v Locarnu dali a zase vzali cenu?

Proč někteří lidé z filmového týmu tvrdili, že Světlonoc nebude dobrý film?

Jak moc je pro režisérku Nvotovou důležitá svoboda?

Jakou roli v kontextu jejího chápání svobody hraje vlastní svatba?

Proč si její americký manžel v Česku připadá jako mezi anarchisty a jak se chová v autobuse?

Co Tereza říká o genderových předsudcích při výchově dětí?

Jak důležité jsou podle ní v našich životech vztahy?

Co vám prolétlo hlavou, když jste při udělování cen v Locarnu slyšela Světlonoc a své jméno?

To bylo hrozně divné. Oni si to vůbec nenechali na ten ceremoniál. Měla jsem premiéru a po ní mi řekli, že budu dělat rozhovor do Locarno TV. Přišel novinář a ptal se mě na pár věcí. A najednou se ptá: „Co si myslíte o tom, že porotci vybrali váš film?“ Já jenom: „Co?“ A on zas: „No proč vybrali váš film? Proč myslíte, že vyhrál?“ Byla jsem v šoku a řekla, že to musí být nějaká pitomost. Ale on pořád opakoval, ať se k tomu vyjádřím. Začala jsem něco plácat, vůbec jsem netušila, co se děje. Hned potom mi vrazili do ruky cenu, že se s ní musím jít fotit. A já pořád jen říkala: „Co se to děje?“

A pak jste musela sehrát překvapení při vyhlašování?