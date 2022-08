Vývoj bojů: Jak chápat slova ruského ministra, že se tempo invaze zpomaluje

Vzkaz Putinova ministra obrany světu: Víme, že máme problémy, ale jsme odhodláni pokračovat.

Ani půl roku po zahájení invaze obyčejní Rusové válku zásadně nepociťují. Muselo by dojít k mobilizaci nebo dramatičtějšímu dopadu sankcí.

Po Antonivském mostě se Ukrajinci zřejmě snaží trvale vyřadit další klíčový most pro zásobování okupačních jednotek.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 24. srpna. Aktuální stav na některých místech už může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co řekl ministr obrany Šojgu. Šanghajská organizace pro spolupráci (ŠOS) u nás není příliš známá, ale Kreml si od ní, zejména po roce 2014, začal hodně slibovat. Funguje již dvacet let, dominantní postavení v ní mají Rusko a Čína a součástí jsou také bývalé sovětské středoasijské republiky a Indie a Pákistán. Je vnímána jako pokus o protiváhu k západním aliancím.

Tento týden se v Uzbekistánu uskutečnilo setkání ministrů obrany ŠOS, na kterém si zahraniční štáby přirozeně všímaly zejména ruského ministra Sergeje Šojgua.

Jeden z Putinových hlavních „siloviků“ nabídl vysvětlení, proč ruské invazní jednotky v létě neobsadily téměř žádné nové území. A to i přesto, že jen od začátku srpna ztratily nejméně 50 dalších tanků a stovky vojáků.

„Děláme vše pro to, abychom předešli civilním obětem. To samozřejmě zpomaluje tempo ofenzivy, ale děláme to záměrně,“ řekl Šojgu.

Poté dodal větu, která již poněkud zanikla, ale není o nic méně důležitá: „Rusko