Studio N: Vyprahlá Čína

Přes den 41 °C a ráno „jen“ 29. Čínu sužuje rekordní sucho a vlna veder. Jihozápadní Čína je v plamenech. Statisíce lidí mají potíže s pitnou vodou, statisíce hektarů úrody je zpustošeno. Vysychají řeky a kvůli suchu dochází zdroje elektřiny. Ustojí to čínská ekonomika? A co si z čínského sucha můžeme odnést my? Filip Titlbach mluví ve Studiu N s redaktorkou zahraniční redakce Magdalenou Slezákovou.