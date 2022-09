Rudiš není cvok, Winterbergova poslední cesta zní skutečně jako vlak, říká jeho česká překladatelka

Překládat známého českého autora do češtiny je punk, říká Michaela Škultéty, dvorní překladatelka Jaroslava Rudiše. V rozhovoru vypráví, proč se s autorem potulovala po berlínských hřbitovech, jak málem odjela do Sarajeva a k čemu jí byly křížovkářské slovníky ze třicátých let, i o spolupráci se slavnou Gruzínkou Nino Haratischwili.

V tomto textu se dozvíte:

Jak se překládá český autor do češtiny.

Proč se zdálo, že Jaroslav Rudiš je cvok, a proč jím není.

Jak koncipovat text, aby vyzněl jako klapot pražců.

Jaká je Rudišova němčina a co se z ní do češtiny převést nedá.

O čem je nová Rudišova železniční kniha Trieste Centrale.

Čím uchvátila Gruzínka Nino Haratischwili svět ve svém románu Osmý život (pro Brilku).

Proč jsou čeští překladatelé placeni hůře než námezdní dělníci.

Letos jste byla nominována na literární cenu Magnesia Litera za překlad německy psané knihy Winterbergova poslední cesta Jaroslava Rudiše. Jak se vám překládala tvorba uznávaného literáta do jeho rodného jazyka?

Měla jsem velký strach. Nejlépe to asi vystihl novinář Miloš Čermák, který mi napsal, že překládat žijícího autora do jeho mateřštiny je známka punku. Od začátku jsem se děsila, že si Rudiš přečte českou verzi své knihy a řekne: „Tak to ne, to by nešlo, tohle jsem nenapsal!“

Anna Kareninová mluvila o tom, že než se pustila do překladu francouzsky psaného románu Milana Kundery, pečlivě přečetla jeho předchozí knihy, aby nacítila jeho způsob vyjadřování a slovní zásobu. Přistupovala jste k práci podobně?

Rudiš píše německy jinak než česky, což pro mě bylo osvobozující. Napodobování jeho českých románů by nefungovalo, tohle byl úplně jiný, svébytný text, takže v mém případě nešlo o jeho napodobení, ale o vystižení německy píšícího Rudiše v češtině.

Jaká je Rudišova němčina? Pozná se na ní, že není rodilým mluvčím?

Naprosto ne. Na těch asi 560 stranách německé knihy jsou všehovšudy tak dvě místa, kde by mě možná napadlo, že autor nepíše svou mateřštinou. Jeho text je prošpikovaný