Přesně za týden vyprší nebezpečná lhůta v patu mezi Srbskem a Kosovem. Snaha vyřešit napětí v Bruselu selhala, v Prištině a Bělehradě se dnes snaží najít řešení speciální představitel EU. Jak může pomoci Česko jako předsedající země? A kolik Srbů by Vladimiru Putinovi nakreslilo láskyplný bratrský portrét? Odpovídá český velvyslanec v Bělehradě Tomáš Kuchta.

Srbové vidí v Rusku iluzi. Nemají tak tvrdou zkušenost jako my Češi, říká velvyslanec v Bělehradě

V rozhovoru mluvíme také o tom:

co má „srbský svět“ společného s Moskvou vnucovaným „ruským světem“;

zda po 1. září hrozí na severu Kosova ozbrojené násilí;

proč jsou čínské peníze danajský dar;

jestli Evropa nenechala Srby na holičkách.

Začněme výjevem z bělehradské ulice Krále Milutina. Byla tam velká nástěnná malba s portrétem Vladimira Putina na ruské vlajce a nápisem BRAT, bratr. Pak tam někdo přišel, nalil Putinovi do očí rudou barvu a z nápisu smazal B, takže zbylo jen RAT, válka. Změnil ruský vpád na Ukrajinu společenskou atmosféru v Srbsku? Kolik Srbů by dnes napsalo BRAT, kolik RAT?

Jako by se zase trochu otevřely vzpomínky na nedávnou historii, kdy Srbové prošli těžkou situací, s níž se podobně těžce smiřují a ještě jim to potrvá. Hodně věcí, které se dnes odehrávají na Ukrajině, vztahují ke své situaci, kreslí paralely.

Pokud jde o Rusko, převládá jiný sentiment než u nás. Srbové s ruskou přítomností na svém území nikdy neudělali tak tvrdou zkušenost jako my. Tito si Stalina dokázal svým způsobem držet od těla a Jugoslávii vůči Rusku zajistil sebevědomější politiku.

Mnoho Srbů nevidí v ruském režimu to, co v něm vidíme my. Přičtěte k tomu srbskou pravoslavnou církev a iluzi o