Reportáž z Kyjeva: Putinovu strategickou chybu slavili Ukrajinci s jeho tanky. Opatrně a se sirénami

„Je to opravdu působivé. Putin si představoval, že ruské tanky se budou promenádovat na Chreščatyku, ale ne takovým způsobem,“ říká ukrajinský profesor politologie Olexij Haran.

Ruské tanky na Majdanu

I on se vydal na hlavní kyjevský bulvár, který ústí na slavném Náměstí nezávislosti. To všichni Ukrajinci znají jednoduše jako Majdan. Na 31. výročí nezávislosti demokratické Ukrajiny se z něj stala výkladní skříň vojenských trofejí z nevyprovokované války, kterou proti ní vede už šest měsíců Rusko.

Nacházejí se v ní různé raketové systémy, obrněné transportéry i tanky T-72.

Kolem ukořistěné ruské vojenské techniky se fotily rodiny s dětmi i důchodci, kteří se během horkého letního dne vydali do centra hlavního města. Místy slavnostní, ale na Kyjev stále netradičně tichou atmosféru přerušila siréna, kterou většina lidí ignorovala a procházela se dál.

Například Američané vyzvali své občany, aby z důvodu bezpečnosti raději opustili Ukrajinu a před něčím brutálním ze strany ruské armády varoval i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, davy mladých i starých to ale neodradilo.

Oslavy byly kvůli obavám z ruského ostřelování nebo provokací zrušeny a zakázána byla jakákoli masová shromáždění. V některých městech jako Charkov byl vyhlášen několikadenní zákaz vycházení.

Masi bez jednoho oka

Od té doby, co se ruská armáda neúspěšně pokusila proniknout do hlavního města a v jeho okolí za sebou nechala podezření na brutální válečné zločiny, se Kyjev výrazně změnil. Z města duchů, kde se lidé schovávali v podzemních krytech a v hlubokém metru, se znovu stala živá metropole.

Kavárny se otevřely, parky jsou znovu plné lidí. Billboardy, které posílaly ruské vojáky někam, nahradily obyčejné reklamy. Ještě nedávno rozbombardované čerpací stanice byly opraveny, a dokonce se v nich opět objevil benzin.

Mezi těmi, kteří se na Majdan nevydali, byl ale Masi Najem.

Mladý Ukrajinec, který během bojů s ruskými vojáky přišel o pravé oko, se stále zotavuje v nemocnici. Začátkem léta ho zaplavila tma, ale zranění nakonec přežil. A zranění ho stále bolí.

„O jedno oko jsem už přišel navždy, na druhé nevidím dobře,“ napsal krátce po zranění. Měl ale štěstí – přežil. Jeho kamarád upadl do kómatu.

Podle oficiálních informací za půl roku války zemřelo minimálně 9000 ukrajinských vojáků, CIA odhaduje, že Rusko jich od začátku invaze ztratilo 15 000.

Skutečné ztráty ale mohou být na obou stranách mnohem větší.

Putinovy prohry

„Z pohledu Moskvy se Rusům nepodařilo mnoho,“ říká ukrajinský politolog Olexij Haran. „Nedokázali naši zemi obsadit, nedokázali sesadit vládu a nasadit na místo ní své loutky. Dokonce nemají ani (celý) Donbas, kvůli kterému prý 24. února tuto válku začali,“ vyjmenovává profesor.

Jak konstatovala britská rozvědka u příležitosti včerejšího ukrajinského svátku, už v dubnu si ruští lídři uvědomili, že selhali, a museli své původní cíle radikálně změnit. „Ofenziva na Donbasu má minimální progres a Rusko očekává velkou ukrajinskou protiofenzivu,“ napsala britská rozvědka.

Ruskou armádu podle ní trápí nedostatek munice, vozidel i jednotek a hlavně slabá morálka. Jak shrnula, za šest měsíců byla diplomatická síla Ruska otřesena, jeho dlouhodobý ekonomický výhled vypadá bídně a válka ho vyšla příliš draho a strategicky mu uškodila.

Tohle vypadá na papíře dobře, ale i Ukrajinci za válku platí vysokou cenu. Miliony lidí přišly o domov a ukrajinská města jsou neustálými terči ruské destrukce.

I Haran pocítil válku ve své rodině, když se z jedné jeho dcery po ostřelování Kyjeva stala uprchlice. „Nejdřív odešla do Lvova, ale když ostřelovali i ten, utekla do Varšavy, aby se nakonec vrátila zpět. Trpí posttraumatickým syndromem,“ říká Haran.

Podobně jako většina Ukrajinců však vidí situaci optimisticky. Podle čerstvého průzkumu je více než 90 procent dotázaných přesvědčeno, že jejich země válku proti Rusku vyhraje. Rekordně vysoká je i podpora demokracie.

Válka teď podle Harana přešla do jakési mezifáze, ve které nemá nikdo jednoznačnou převahu. Podle politologa je nyní Putinovou cynickou taktikou co nejvíce ničit ukrajinská města.

Čekání na zbraně a zkouška Západu

„Ukrajinci vyrovnali síly a zastavili ruskou ofenzivu, ale stále nemají dost zbraní na to, aby mohli přejít do protiútoku,“ řekl Denníku N evropský diplomat, který působí v Kyjevě.

Právě při příležitosti 31. Dne ukrajinské nezávislosti oznámily USA, že poskytnou Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši tří miliard dolarů.

Obavy z možných ruských útoků v době ukrajinského svátku vyvolala především ostrá prohlášení ruských propagandistů, kteří volali po odvetě za vraždu dcery ruského ideologa krajní pravice Alexandra Dugina u Moskvy a viní z ní Ukrajinu.

Vláda v Kyjevě tvrdí, že s ní nic společného nemá. Podle Harana to spíše připomíná starou taktiku ruské tajné služby FSB, aby vyvolala hysterii mezi svým domácím publikem. „Pro naše bezpečnostní složky jsou důležité vojenské cíle a Krym, ne někdo, koho skoro nikdo nezná,“ míní ukrajinský analytik.

O odhodlání Ukrajinců se nebojí. V nejbližších měsících se ale podle něj Putinův režim pokusí pomocí energetické krize rozdělit Evropu a u ní si už tak jistý není.

Momentálně je však Rusko slabé a izolované. Den před svátkem na online konferenci Krymská platforma vystoupil i turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Politik, který lavíruje mezi Západem a Moskvou a jehož praktiky se podobají více autokracii než demokracii, prohlásil, že mezinárodní právo dává Ukrajině plný nárok získat svůj anektovaný poloostrov zpět.

Mezi ukrajinskými trofejemi na Chreščatyku se včera procházeli i otec a syn Viktor a Nazar. Oba se přihlásili do armády a zúčastnili se bojů v ostřelovaném městě Mykolajiv, které se Rusům nepodařilo dobýt a stojí jim v cestě na klíčový černomořský přístav Oděsa. Dennodenně, podobně jako Charkov, čelí ruskému ostřelování. Oba si ale nyní po těžkých dnech vydechli a usmívali se na novináře, kteří je mezi těžkou vojenskou technikou zastavovali.

Podle ukrajinského ministra obrany Olexije Reznikova má už Ukrajina ten nejhorší scénář za sebou. „Stabilizovali jsme celou frontu i linie, kde se můžeme setkat s pohybem menších jednotek,“ prohlásil.

Pokud podle něj může něco očekávanou ukrajinskou protiofenzivu, na kterou ještě nejsou připraveni, zastavit, je to prý váhání Západu. Ten podle něj trpí syndromem vyčerpání. Na únavu z války na Ukrajině je ale příliš brzy, apeluje ministr.

Tato válka neskončí rychle

„Bohužel, válka tak rychle neskončí, protože ani Ukrajinci nemohou a ani nechtějí přistoupit na nějaký kompromis, který by znamenal, že se ve prospěch Ruska vzdají části svého území. Navíc se zdá, že na takový kompromis není připravena ani ruská strana,“ řekl Denníku N bývalý slovenský vicepremiér a ministr financí Ivan Mikloš.

Kyjev zná velmi dobře. Kdysi byl šéfem reformního týmu ukrajinského premiéra a dnes je členem výboru ukrajinské Národní rady pro obnovu Ukrajiny.

Vítá, že Západ, zejména největší evropské země, pochopily, že špatný kompromis není cesta. „Byl by zdrojem obrovské nestability a napětí na Ukrajině i v Evropě. Bez vojenské, finanční a humanitární pomoci ze strany Západu ale Ukrajinci nedokážou odolávat,“ říká Mikloš. „Proto je zásadně důležité, aby tato pomoc neustala a nesnížila se, naopak, aby byla dostatečně rychlá a velká. Protože to zatím není – zejména pokud jde o pomoc ze strany EU v porovnání s tou od USA.“

I kdyby nakonec válka skončila, obnova Ukrajiny podle něj nebude jednoduchá a bude záviset i na tom, jak se ukrajinskému vedení podaří skloubit procesy obnovy, integrace a reforem.

„Bez zásadního zvýšení přímých zahraničních investic se reformy nebudou dát úspěšně zvládnout. K obnově Ukrajiny bude navíc potřeba obrovský objem peněz. Podle Národní rady obnovy je na příštích deset let zapotřebí asi 750 miliard dolarů. V prostředí slabé vymahatelnosti práva a vysoké korupce to bude nelehký úkol a těžká výzva,“ míní slovenský reformátor Mikloš.

Ukrajinci ale podle něj prozatím zvládají svoji těžkou situaci obdivuhodně.

„Sjednotili se pod vedením prezidenta Zelenského, věří ve vítězství, zesílila nejen podpora integrace Ukrajiny do EU a NATO, ale také víra v to, že Ukrajina se ubírá správným směrem. Rychle po začátku války získala kandidátský status EU. To všechno jsou pozitivní změny, které by nebyly možné, nebýt hrozné války, kterou Putinův režim rozpoutal vůči Ukrajině, a i všechna tato fakta ukazují, jak moc se Putin přepočítal a jak moc Ukrajině a Ukrajincům nerozuměl.“

Ze slovenštiny přeložil Jan Kudláček.

