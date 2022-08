Pointa N: Šéf rozvědky přesvědčil vládu i poslance, pochybností přitom přibývá

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Už nejde jen o kontakty s Redlem

Ředitel rozvědky Petr Mlejnek má v poslední době co vysvětlovat. Zatímco minulý týden popisoval své schůzky s nyní obviněným podnikatelem Michalem Redlem vládě, dnes se hájil před poslanci z výboru pro bezpečnost. S tím rozdílem, že dnešní schůze byla veřejná, takže jeho vysvětlení mohli na místě poslouchat i novináři.

Mlejnek před poslanci zopakoval, že se s Redlem stýkal nepravidelně po dobu deseti let, a zdůraznil, že spolu nikdy nesjednali žádný obchod. Firma, ve které pracoval, také podle něj neuzavřela žádnou smlouvu s pražským dopravním podnikem ani magistrátem. A odmítl i to, že by Redlovi předával informace z bezpečnostního prostředí.

Sněmovní výbor pro bezpečnost, ve kterém mají koaliční poslanci většinu, se s jeho vysvětleními