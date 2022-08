Česko není Bronx, rap tu může oslovit každého, říká rapový pamětník Kato

„Ač se chceme tvářit sebevíc drsně, naše životy jsou si v Česku podobné. Myslím, že by rap měl reprezentovat realitu, a mrzí mě, že si mladí vymýšlí,“ říká Kato. Frontman rapových Prago Union, kteří právě slaví 20 let na scéně s čerstvou deskou Příduhned.

V rozhovoru se dočtete:

o proměnách rapu, hodnotách, chuti jít příkladem a textech o drogách,

o sebezpytujícím období mezi kapelami Chaozz a Prago Union,

o tvrdosti ulice a notorickém chození pozdě, které inspirovalo jméno nového alba.

Když se vrátíme k úplným začátkům rapu v Česku, rapperům se často vytýkalo, že i když to tak občas z jejich textů vyznívalo, tak Jižák nebo Strašnice nejsou Bronx. Podmínky tady nejsou tak tvrdé jako v Americe. Jak to s tou tvrdostí ulice v Česku ve skutečnosti bylo?

Tady skutečně máme v porovnání s Amerikou pohodu. Nikdo se tu nestřílí. Nejtvrdší byli skinheadi, ale ti už jsou pryč. Vesměs to největší nebezpečí dneska hrozí od policie. Obzvlášť když člověk žije život tak, jak chce, může s nimi přijít do křížku. Což se mi taky párkrát stalo.

Rok 2022 je významným milníkem kariér řady českých rapperů. Dvacet let od vydání debutové desky s názvem Repertoár v dubnu oslavili PSH, pražské duo Indy & Wich v roce 2002 úspěšně debutovalo s albem My 3 a Prago Union svých dvacet let na scéně slaví čerstvě vydanou deskou Příduhned. Zakladatelem a frontmanem Prago Union je Adam Svatoš, vystupující pod pseudonymem Kato. Texty píše už tři dekády a před Prago Union byl pod jménem Deph hlavní tažnou silou kapely Chaozz.

Před dvaceti lety byl rap o klucích protloukajících se těžkým životem na drsných ulicích, ten dnešní je o klucích s diamantovými náhrdelníky a zlatými zuby, kteří řídí Bentley. Jak vnímáte tuhle proměnu?

Zlaté zuby a diamantové náhrdelníky jsou spíš v dnes oblíbeném novém stylu trapu než v rapu. Myslím, že málokdo z těch kluků Bentley skutečně má. Pořád ale ještě existuje starý hiphop. Tyhle dva styly existují souběžně, do médií se ale dostane spíš ten nový, protože ho poslouchají mladí. Ti jsou největšími konzumenty tohohle novýho směru muziky.

Mně to může připadat všelijaký, lidi ale říkají, že je to motivační. Lidi prý na tyhle nové interprety chodí, aby je namotivovali. Kdežto my jsme chodili na rap, abychom si něco poslechli. Asi to nějaký smysl má, když to má tolik fanoušků, ale mně