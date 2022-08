Proměna pražských práv po kauze Feri: první stížnosti přes aplikaci a nová ombudsmanka

Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy se víc než rok poté, co Deník N a Alarm zveřejnily svědectví o chování bývalého studenta školy a někdejšího poslance Dominika Feriho, který je obviněný ze znásilnění několika dívek nebo z pokusu o něj, začínají odehrávat změny. Kauza je podle vedení urychlila.

Od února například funguje aplikace Nenech to být, kam mohou lidé posílat podněty týkající se dění na fakultě. „Hlavním cílem platformy je řešit stížnosti na nevhodné nebo neetické chování členů akademické obce a zaměstnanců,“ stojí na webu školy.

„Není to jen fiktivní nástroj, ale je používán a má svůj smysl. Od února do konce června se tam sešlo 17 podnětů,“ předkládá statistiku děkan fakulty Radim Boháč. Ten nastoupil do funkce rovněž v únoru a v řadě kroků navazuje na svého předchůdce Jana Kuklíka (rozhovor s ním si můžete přečíst zde). Počty stížností prezentoval i veřejně na schůzi akademického senátu.

„Čtyři podněty se týkaly