„Nejsem spasitel ani Harry Potter,“ říká Diviš. Jako prezident by chtěl místo Hradu úřadovat i v regionech

Vedle favoritů o post nástupce Miloše Zemana se do prezidentských voleb hlásí i méně známé osobnosti. Patří mezi ně bývalý sportovní novinář a podnikatel Karel Diviš. Panelákový kluk z České Lípy, jak sám sebe nazývá, by prý v pozici hlavy státu nebojoval s žádnou vládou a chtěl by úřadovat z centra Prahy. „Sem tam i na Hradě. Nebo by se dalo zavést putovní úřadování různě po republice, stejně bych jezdil často do regionů,“ říká prezidentský kandidát Diviš v rozhovoru pro Deník N.