Česko bude bojovat o miliardy z Bruselu. Předsednictví ale může být na škodu

Nejméně třicet milionů obyvatel Evropské unie v současnosti trpí takzvanou energetickou chudobou. Jejich situace se přitom v následujících letech nejspíš nezlepší. Kromě vysokých cen energií jim totiž náklady zvýší také nový systém emisních povolenek. Lidem by měl pomoci chystaný Sociální klimatický fond, ze kterého Česko dostane až 35 miliard korun. Právě české předsednictví musí mezi státy sedmadvacítky domluvit kompromis. Popisujeme, jaké jsou české priority a co může být problémem.

Emisní povolenky jsou v podstatě daň za znečištění ovzduší. Jedna povolenka opravňuje držitele k vypuštění jedné tuny emisí; společnosti je mohou nakupovat na energetické burze, část dostává přímo stát od Evropské komise. Zatím zahrnují především uhelné elektrárny, teplárenství a další odvětví, které vysoce znečišťují životní prostředí.

Evropský systém obchodování s emisemi (EU ETS) by se měl ale v budoucnu značně rozšířit, a to i na budovy a sektor dopravy včetně silniční, teoreticky tedy i na soukromé osoby a domácnosti. Těm by to měl kompenzovat právě Sociálně klimatický fond. Do tohoto mimorozpočtového fondu by měly přispívat členské státy EU.

Rozšíření systému povolenek (ETS 2) a vznik Sociálně klimatického fondu má nyní vyjednávat Česká republika v čele Rady EU. Jako čestný vyjednávač, tzv. honest broker, ovšem musí hledat kompromis mezi Radou, kterou zastupuje, a Evropským parlamentem, který má odlišné cíle než Rada. A to rozhodně nebude jednoduché. Česko navíc teď nemůže prosazovat své vlastní cíle, protože sedí v předsednickém křesle.

České priority jsou navíc v tomto směru komplikované. Podle zdrojů blízkých předsednictví sice Česko podporuje vznik Sociálně klimatického fondu, ideálně co nejdříve a s co největší sumou peněz, k reformě systému emisních povolenek se ale staví rezervovaně. Obě opatření jsou přitom provázaná – čím přísnější ekologické opatření bude, tím větší bude problém týkající se energetické chudoby. Je proto pravděpodobné, že tak naroste tlak na „nafukování“ fondu.

„Je to pro nás problematické,“ popisuje oficiální pozici Česka vůči reformě zdroj z ministerstva životního prostředí (MŽP).

„Měli jsme vyjednávací pozici strašně