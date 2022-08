Deset nejpodivnějších komiksů na českém trhu: sovětský Superman, pohledná prasnice i růžové něco

V loňském roce vyšlo v Česku dosud nejvíce komiksů v historii. Poprvé byla pokořena hranice pěti set titulů. V roce 2000 to přitom bylo podle databáze ComicsDB pouhých 139 titulů, o deset let později 338. V rostoucím trendu zaznamenal jedině rok 2020 propad kvůli covidu. Dominují superhrdinské a humoristické tituly, na vzestupu jsou japonské mangy. Rozhodli jsme se z bohaté komiksové produkce posledních let nabídnout naopak tipy na tituly nezvyklé, podivné, nekonvenční.