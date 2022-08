Vkus, nebo hnus? Současné umění ve veřejném prostoru od covidového sloupu v Krnově až po Věru Špinarovou

Lavičky Václava Havla, kyvadlo na Letné, socha Věry Špinarové v Ostravě, covidový sloup v Krnově… s tím vším a mnohým dalším se můžeme setkat v českém veřejném prostoru. Diskusi o tom, co veřejný prostor vůbec je, komu patří a kdo a jak by měl rozhodovat o jeho podobě, teď otevírá projekt Z galerie VEN!

Reflektory patří sochám, ne billboardům

Je to deset let, co čtveřice umělců Vojtěch Fröhlich, Ondřej Mladý, Jan Šimánek a Vladimír Turner vlezla na billboard na pražském Barrandovském mostě a na chvíli namířila reflektory, které ho osvětlují, na vedlejší betonovou sochu.

Chtěli tím