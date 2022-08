Andrej Babiš stále odkládá rozhodnutí o své prezidentské kandidatuře, v minulém týdnu začal poprvé mluvit o dvou dalších možných uchazečích z hnutí ANO. Deník N zjišťoval, co konkrétně je za jeho lavírováním a jak by mohla jeho absence ve volbách ovlivnit jejich výsledky.

A co když kandidovat nebude? Interní data Babišovi nepřejí, ANO čeká, až přijde pořádná krize

Rozložení sil necelý půlrok před volbami ukázal model agentury Median zveřejněný minulý týden.

Podle něj by předseda hnutí ANO Andrej Babiš sice postoupil z prvního místa do druhého kola s 25,5 procenty, v tom druhém by ovšem drtivě prohrál s Petrem Pavlem.

A právě podobná data jsou podle informací Deníku N důvodem, proč Babiš stále neoznámil, jestli do voleb půjde. Stejnými čísly, které vykreslují jeho neúspěch ve druhém kole, totiž disponuje v interních výzkumech i hnutí ANO. A do riskantní hry se expremiérovi vůbec nechce.

Předseda hnutí ANO podle lidí z vedení hnutí nehodlá jít do nejistého podniku, bojí se případné porážky. „Nechce