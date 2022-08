Piráty jsem přesvědčil o nutnosti stavět, u ODS změním pohled na cyklisty, říká kandidát na primátora Hlaváček

Čtyři roky je z pozice prvního náměstka primátora druhým mužem Prahy, přesto je pro mnoho voličů téměř neznámý. Minulé volby kandidoval architekt Petr Hlaváček v barvách TOP 09, nyní jde do voleb za Starosty, kteří však v posledních měsících řeší jeden skandál za druhým. Radní pro územní rozvoj v rozhovoru pro Deník N vysvětluje, že síla hnutí je ve schopnosti domluvit se.

V rozhovoru se dozvíte:

Lituje po kauzách Starostů, že kývl na nabídku být jejich kandidátem na primátora?

Co je třeba změnit, aby se Praha dokázala rozvíjet?

Jak se chce dohodnout s koalicí Spolu, která rozporuje jeho projekty?

Jak chce změnit to, že je mezi voliči téměř neznámý?

Jak vidíte svoje šance na to, že i příští volební období budete pokračovat jako radní pro územní rozvoj?

Bojujeme, pracujeme. Za čtyři roky jsme předvedli práci, ve které chceme pokračovat. Náš tým včetně mé maličkosti má dobré moderační schopnosti. Ve složité struktuře města jako Praha, kde každá dohoda znamená složitou mnohočlenku, jsme důležitou součástí.

S hnutím STAN to nyní nevypadá vůbec dobře. Je zavalené skandály, preference rapidně padají. Takhle jste si to asi v únoru, kdy jste se na spolupráci se Starosty dohodl, nepředstavoval.

Už jsem toho zažil hodně. Když jsem byl malý kluk, dorazily ruské tanky. Zažil jsem, když padla dvojčata a táta mi tehdy volal, že bude válka. Padly Lehman Brothers a my jsme v kanceláři neměli půl roku práci. Ve všech případech měli po takových událostech pravdu ti, kteří pracovali, a to i za normalizace. Když jste architekt a máte odpovědnost, víte, že lidé potřebují bydlet, tak prostě pracujete, chcete mít dobrý výsledek. A to jsem na magistrátu dělal.

Začátkem roku jste řešil, za koho vlastně kandidovat. V minulých volbách to byla koalice TOP 09 a STAN, teď se řešila i vaše možná kandidátka za Spolu. Byla dobrá volba jít za hnutí STAN?

Když jsme přišli na magistrát, byl tady územní rozvoj v úplném rozkladu. Vyostřené vztahy s investory či občanskou veřejností, kolaps územního plánu. Všichni pouze říkali, co by se mělo. Udělali jsme hodně práce, proto o nás byl zájem. Já jsem navíc ve středu politické kultury.

Říkáte o sobě, že jste konzervativec.

Jsem konzervativec, ale chci mít město pro všechny. Pro všechny! To je obsah