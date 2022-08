Manifesta 14 v Prištině: Kolik příběhů musíme říct, abychom se vypořádali s válečnými traumaty?

Všudypřítomným motivem festivalu, který probíhá od konce července až do konce října, je totiž vypořádávání se s traumaty válek, které následovaly po rozpadu Jugoslávie v průběhu 90. let. Aktuálně probíhající konflikt na Ukrajině je přitom bytostně přítomen, i když je explicitně tematizován jen sporadicky.

Podtitulem letošní Manifesty je poměrně složitě přeložitelná fráze americké teoretičky Donny J. Harawayové: „It matters what worlds world worlds: how to tell stories otherwise.“ Jinými slovy, záleží na tom, jakými příběhy, slovy, myšlenkami, fakty nebo vztahy budeme konstruovat svět, ve kterém chceme žít. Vzpomněla jsem si přitom