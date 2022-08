Já se na tu klec těším. Protože v ní možná uvidím svého Bohdana. Živého, říká manželka příslušníka pluku Azov

„Naposledy se mi můj muž ozval přes Telegram 17. května. Bylo to v den, když vyšel spolu s dalšími našimi chlapci ze závodu Azovstal, obklíčeného ruskými jednotkami. Psal, že před jeho očima shořelo po výbuchu fosforové bomby sedmnáct kluků z jeho roty. Den předtím, než vyšli z bunkrů, utrhla exploze dvěma jeho kamarádům nohy. Jeden mu umřel v náručí. Poprosil mne, abych našla jeho rodinu, ale sdělil mi jen jeho přezdívku. A já je nemůžu najít.

Čtyři dny nato mi zatelefonovali z Ženevy a řekli, že můj manžel vyplnil kartičku – dotazník. Že je víceméně v pořádku a že mluvil s představitelem Červeného kříže.

Hned jsem se začala ptát: Kam je odvezli? Co je s mým mužem teď a co bude dál? Mají pracovníci Červeného kříže přístup na to místo, kam byli naši převezeni? Jenže oni mi na všechno odpovídali: Takové informace nemáme…

Uběhly více než tři týdny a volají mi z ukrajinské Národní informační centrály: Ruská federace potvrdila, že mého manžela drží