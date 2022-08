Seriál Woodstock 99 připomíná zlatou dobu predátorů. Festival ovládly peníze a libido

„V devadesátkách nemůžete zastavit pořádnej riot,“ řve mladík euforicky do kamery. Je svlečený do půl těla a za jeho zády hučí vysoké plameny, do nichž další muži přihazují vše, co jim přijde pod ruku. Jde o scénu z finále aktuálního dokumentu mapujícího festival, jež měl v roce 1999 po 30 letech připomenout odkaz generace květinových dětí.

Během 90. let opsala populární hudba a spolu s ní i společnost impozantní emocionální oblouk. Když v listopadu 1992 album Nevermind od víceméně neznámé kapely Nirvana svrhlo z první příčky hitparády Thriller od krále popu Michaela Jacksona, bylo zřejmé, že ledy pukly.

Globální publikum bylo znavené blyštivým diskem, flitry upoceného glam rocku i odlidštěnými celebritami. Kurt Cobain jim místo pompéznosti a třpytek předhodil