Vývoj bojů: Míra devastace je obrovská. Rusové střílejí tolik jako proti Hitlerovi

Noc byla opět plná ohně a výbuchů.

Bojuje méně vojáků než za války s Hitlerem, ale Rusové vystřílejí stejné množství munice jako za druhé světové války.

Kreml straší střelami Kinžal v Kaliningradu, to není nic nového.

Poprvé od 6. července nejsou hlášeny žádné ruské územní zisky.

Mapa dne – ukrajinské ministerstvo obrany trollí ruského prezidenta.

Článek dne – vše, co potřebujete vědět o prvním dnu invaze a bojích o letiště v Hostomelu.

Videa dne – noční útoky; kadyrovci ve škole; jak vypadá okolí zničeného muničního skladu; souboj ukrajinské stíhačky Su-27 s ruskou raketou.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 18. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Blíží se ukrajinský svátek, útoky se stupňují. Ukrajinský prezident ve středu vyzval Ukrajince na okupovaných územích, aby se vyhýbali ruským vojenským základnám a zařízením. V noci ze čtvrtka na pátek postupně přicházely záběry velkých explozí z několika míst na Krymu, na jižní Ukrajině i v samotném Rusku.

Bylo jich neobvykle mnoho. Ukrajina si 24. srpna připomene den nezávislosti a téměř to vypadá, že oslavy začaly už o několik dní dříve. Shodou okolností to bude také přesně půl roku od zahájení ruské invaze. To jsou dva dobré motivy pro něco většího.

Je jen málo pravděpodobné, že by ukrajinská armáda symbolicky naplánovala pozemní útok právě na tento den, ale uplynulá noc mohla být předzvěstí toho, na co se připravit příští týden. Zelenského varování před hrozícími údery na vojenské cíle zjevně nebylo jen propagandou.

Co a kde se dělo. Velké exploze zachvátily Timonovo v Bělgorodské oblasti na ruském území. Tam Ukrajinci zničili muniční sklad, který údajně