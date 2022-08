Vláda se chystá na drahou zimu, chce upravit příspěvek na bydlení a lépe hlídat zálohy

„Občané zaplatí za bydlení maximálně 30 procent, v Praze 35 procent svých příjmů včetně poplatků za energie. Veškeré náklady na bydlení nad 30 procent jejich příjmů je jim stát připravený proplatit, a to prostřednictvím příspěvků na bydlení,“ řekl po středečním jednání vlády předseda vlády Petr Fiala.

V současnosti je příspěvek na bydlení vázán na takzvané normativy. Počítá tedy s cenami bydlení běžnými v daném místě, státní podpora je tak zastropovaná. Vláda plánuje tyto normativy s ohledem na rostoucí ceny energií a náklady na bydlení změnit. A to možná už od října. Příspěvek prošel změnou naposledy v souvislosti s energetickou krizí, kdy se zjednodušilo například podávání žádostí.

„Na základě predikce, kterou očekáváme od Energetického regulačního úřadu, o úpravě normativů uvažujeme. Mohlo by k tomu dojít nařízením vlády od října,“ napsala Deníku N mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Cílem podle ní má být rozšíření příspěvku na širší okruh domácností. Ministerstvo rovněž počítá s tím, že by se opatření mělo doplňovat s chystaným úsporným tarifem. Jeho parametry budou známy až koncem srpna. Na kolik by měl rozšířený příspěvek na bydlení vyjít státní pokladnu, nicméně Davidová nesdělila.

Při přípravě nového normativu se chce ministerstvo odrazit od odhadu růstu cen energií, který aktualizuje Energetický regulační úřad. Nejnovější predikce pochází z června a jako první o ní informoval Deník N. Úřad předpokládá, že ceny elektřiny vzrostou mezi loňským podzimem a koncem letošního roku až o 86 procent, plyn pak zdraží o více než polovinu. Právě tato čísla chce resort práce ještě upřesnit a postavit na nich nový model příspěvku na bydlení.

Ten by měl nicméně projít ještě jednou základní změnou. Upravit by se totiž měly také