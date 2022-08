Dánský deník: Připijme si, končí nejmírumilovnější válka mezi Dánskem a Kanadou

V roce 1973 podepsaly Kanada a Dánsko dohodu o vzájemných hranicích v arktickém regionu. Ačkoliv většina úmluv šla hladce, na jediném místě se tyto dvě země nemohly shodnout. A to je Hansův ostrov. Nejde o území, které by bylo bohaté na minerály, na fosilní suroviny nebo kde by třeba hojně rostlo dřevo, které by se dalo těžit a prodávat.

Naopak. Hansův ostrov má rozlohu 1,3 km čtverečních (je zhruba dvakrát větší než Vatikán a asi poloviční oproti Monaku) a od pohledu jde prostě o velký kámen, který nabízí pěkný výhled na oceán a ledovcové kry kolem.

Nikdo na něm nebydlí.

Vojáci, kteří proplouvají kolem, na něm občas zahlédnou tuleně, ale ani lední medvědi tam nežijí. Jediný, kdo tuto půdu využívá, jsou Inuité, kteří tam občas chodí nebo jezdí lovit.

Ostrov leží uprostřed Kennedyho průlivu – mezi nejsevernějším (a třetím největším) ostrovem Kanady a dánským severním Grónskem. Není tedy divu, že se o něj hlásily obě země.

Likérová válka

Ačkoliv nesrovnalosti v tom, komu ostrov patří, trvají od roku 1973 a od roku 1978 se tomuto diplomatickému konfliktu oficiálně začalo přezdívat „válka“, první opravdový konflikt mezi oběma zeměmi přišel