Pointa N: Otázek kolem šéfa rozvědky přibylo, Rakušan místo odpovědí slíbil „ministerstvo bezpečí“

Koalice se snaží vybrat ostrou zatáčku pochybností kolem šéfa rozvědky. Vřítila se do ní plnou rychlostí, jako by v jejích řadách nikdy nikdo neřídil – stranu, hnutí ani vládu. A místo toho, aby se aspoň dodatečně snažila brzdit, svým „vysvětlováním“ spíš přidává plyn. Andrej Babiš znovu pohrozil jednáním o vyslovení nedůvěry. Možná i proto, že nejnovější průzkum ohledně prezidentských voleb mu rozhodně neudělal radost.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Moláček.

Mlejnek ukázal čestné prohlášení, vládě to stačí

Laxní přístup koalice k aféře kolem šéfa rozvědky Petra Mlejnka se možná do včerejška dal vysvětlovat kombinací velkého horka a snahy setrvat ještě aspoň chvíli v příjemné dovolenkové podřímlosti. To, co se odehrálo během posledních čtyřiadvaceti hodin, už se ale na tyto příčiny svést nedá.

Bylo by to pochopitelné snad jedině v případě, že by všichni ministři a ministryně vstoupili do hnutí ANO a snažili se přispět k co nejrychlejšímu návratu Andreje Babiše k moci. Nic takového se ale zřejmě nestalo.

Jak už jsme psali ve včerejší Pointě N, vláda po víc než dvouhodinovém jednání, kterého se účastnil Petr Mlejnek, souhlasila s tím, aby zůstal šéfem rozvědky. Důvody nesdělila, premiér Petr Fiala (ODS) pouze neurčitě zmínil, že Mlejnek sehrál pozitivní roli při rozkrývání kauzy Dozimetr. Načež šéfka pražských žalobců Lenka Bradáčová opáčila, že o tom nic neví.

Deník N proto pochopitelně pátral, čím Mlejnek vládu