Chtěli podpořit nové sdružení, našli se na kandidátce SPD. „Neřekli jsme jim to,“ přiznává hnutí

Za Michalem Kohelem z Želiva na Pelhřimovsku, který pracuje jako soudní znalec, před měsícem přišla známá. Vysvětlila mu, že s dalšími zakládá nové sdružení, které se zaměří na vzdělávání dětí, rozšiřování zeleně a tak dále. Požádala ho, zda by za uskupení nekandidoval, s tím, že shání celkem devět lidí.

„Ten program mi byl blízký, a tak jsem to podepsal – sdružení se jmenovalo Ochotně lidem. Bylo to hrozně napsané a požádal jsem, aby to přepsali a opravili,“ vypráví Kohel.

Na základě toho, že se pod sdružení podepsal Michal Kohel, své podpisy připojili také tři jeho známí. Jenže všichni minulý týden zjistili, že jsou na kandidátce SPD. „Já za žádnou stranu kandidovat nechci a nebudu. Okamžitě jsme se obrátili na městský úřad v Humpolci, kde kandidátní listiny dostali a kde ty naše podpisy byly zaregistrované na kandidátce SPD Tomia Okamury,“ popisuje soudní znalec.

„Ty paní z SPD se mě zpětně ptaly, co mám proti Okamurovi, když