Newsletter live! Cédéčka slaví čtyřicítku. Ale kupuje je vůbec ještě někdo?

Srpen se schyluje k závěru, čekají nás poslední letní hudební festivaly. Hudbu lze po zbytek roku konzumovat na YouTube, Spotify, iTunes a dalších platformách, někdejší pevné nosiče jsou už na ústupu. Ač právě letos v srpnu hudební svět oslavil 40 let od vydání prvního CD.

To přišlo na svět 17. srpna 1982, šlo o desku The Visitors od slavné skupiny ABBA. Spolu s ním byl uveden na trh i první CD přehrávač od Sony. Samotný CD nosič vznikl o tři roky dříve jako společný projekt firem Sony a Philips. Nejprodávanějším CD všech dob se stala deska Their Greatest Hits od Eagles, které se v roce 1976 prodalo 38 milionů kopií.

V tehdejším Československu se výroba CD slavnostně zahájila 13. července 1989 v tehdejších Gramofonových závodech v Loděnici u Berouna, tady byla prvním vylisovaným CD symbolicky Má vlast Bedřicha Smetany. Přítomen této slavnostní chvíli byl i tehdejší