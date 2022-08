„Začal se svlékat a já měla taky.“ Ženy popsaly zkušenosti se známým koučem

Několik bývalých klientek kouče Vratislava Hláska poskytlo Deníku N svědectví o jeho nestandardních metodách. Ty měly zahrnovat nahotu, líbání, vaginální masáže, osahávání jeho penisu či pohlavní styk. Některé z žen posléze vyhledaly psychoterapeutickou pomoc, dnes hovoří o manipulaci a zneužívání. „Neděje se tady nic, co by bylo v rozporu s přirozeným chováním,“ hájí své postupy Hlásek, který je ve veřejném prostoru označován mimo jiné za párového terapeuta a odborníka na partnerské vztahy. Že by někdy došlo v rámci sezení k souloži, odmítá.

„Myslím, že není správné, když mu člověk platí za nějakou službu, a místo toho odejde s dalšími problémy k řešení,“ říká Gabriela, jedna z bývalých klientek Vratislava Hláska, kterou redakce oslovila.

„Rozhodně si nemyslím, že by mi to pomohlo. Naopak mi to ublížilo v hledání nějakých zdravých vztahů,“ hodnotí s odstupem času další z žen – Beáta.

Na pomoci druhým přitom Vratislav Hlásek staví celou svou kariéru. Ve veřejném prostoru je nejčastěji prezentován jako vztahový kouč, párový terapeut či odborník na výchovu a partnerské vztahy, často vystupuje v médiích, kde právě tato témata komentuje. S manželkou Alžbětou jsou v Česku považováni za průkopníky pěstounské péče pro novorozence na přechodnou dobu.

V posledních letech se však Hlásek – zejména prostřednictvím svých mediálních výstupů – do povědomí veřejnosti dostal především jako kouč pro jednotlivce i firmy a jako autor metody takzvaného redesignu, skrze niž klientům nabízí pomoc v osobní, partnerské či intimní oblasti. Odkazuje se přitom na třicetiletou zkušenost s prací s dětmi a mladými či na studium moderních sebeuvědomovacích metod, neurobiologie a tradiční práce s tělem. „Díky tomu jsem mohl provést již stovky lidí při hledání jejich vlastních řešení pro svobodný a naplněný život,“ uvádí na svých webových stránkách.

Bývalé klientky, jejichž výpovědi Deník N v posledním půlroce vyslechl, ale mluví o docela jiném efektu Hláskových metod. Ať už za ním přišly s čímkoliv, objevil u nich pokaždé „problém“ týkající se jejich sexuálního života a nabídl, aby jej řešily v rámci společných sezení a prostřednictvím něčeho, čemu říká práce s tělem. V rámci společných sezení pak docházelo ke svlékání, osahávání, orálnímu sexu, vaginálním masážím a údajně i pohlavnímu styku. Vše pod záminkou pomoci mladým ženám.

Mladé klientky Hláskovi pro jeho znalosti, přesvědčivé vystupování, kontakty, ale i dobré reference důvěřovaly, s odstupem času však koučovo konání hodnotí jako zneužívání a manipulaci. Za problematické považují popsané praktiky i odborníci z řad psychologů a koučů. Některé z žen v návaznosti na sezení u Vratislava Hláska navštěvují psychoterapeuta a dnes říkají, že si ze všeho nejvíc přejí, aby si podobnou zkušenost neodnesli další.

Redakci popsalo své zkušenosti pět klientek. Jejich výpovědi Deník N dále ověřoval u blízkých, kterým se svěřily, nebo terapeutů a neziskových organizací, na které se obrátily s žádostí o právní či psychologickou asistenci. Všechny ženy redakce vyhledala a kontaktovala sama. Jejich identitu zná, pro účely textu ale používá smyšlená jména. O svých zkušenostech tyto ženy navzájem nevěděly, přesto všechny popisují velice podobné situace.

Skrze tělo, nikoliv slova

Prvním společným jmenovatelem pro všechny oslovené je jejich věk – všem bylo v době, kdy na sezení k Hláskovi začaly docházet, mezi dvaceti a pětadvaceti lety. Některé z nich tou dobou studovaly, jiné začínaly čerstvě po škole pracovat. Ve všech případech jde o zkušenosti z období posledních osmi let.

Hlásek ženám své služby nabízel buďto zdarma – občas dokonce jako benefit vyplývající z další spolupráce s ním –, nebo za minimální poplatek. Protože šlo často o studentky, navrhl, ať platí jen to, co si mohou dovolit, zpravidla několik stovek korun za sezení. „Měla jsem dojem, že je to málo. On ale říkal, že se mu to vyplatí, protože se mu to vrátí při koučování velkých firem a při motivování, jak být úspěšný v práci. Díky tomu si prý mě a další takové dívky mohl dovolit,“ popisuje Marta. Společné schůzky mnohdy podle žen plánoval na konec dne a sezení trvala opakovaně déle, než jaká byla původní domluva.

K Hláskovi se dostala každá z nich jiným způsobem, zpravidla ale na doporučení blízkého kamaráda či známého – jedna se zajímala o pěstounskou péči, druhá zase o koučování. Společná sezení pak byla jeho podmínkou pro další spolupráci. Jiná klientka jej vyhledala kvůli problémům v partnerských vztazích, další Hláska tak dlouho doporučovala kamarádka, až k němu začala docházet také.

I když se důvody návštěv kanceláře na Národní třídě v Praze různí, to, co se dělo uvnitř, už ve svých svědectvích ženy popisují jako podle šablony – Hlásek s klientkami při úvodním rozhovoru mluvil o jejich životě, partnerských vztazích, rodině, sebepřijetí. Ať už se mu svěřily s šikanou na základní škole, nebo se složitými vztahy s partnery či rodiči, hovor se pokaždé stočil k intimní rovině a údajným problémům, které kouč v této oblasti u mladých žen detekoval.

„Říkal, že mám nějaký problém ve vztazích, který je potřeba řešit. Že mi nic nenutí, ale nabízí. Bylo to ovšem dost manipulativní – že dokud se neotevřu nějaké intimitě, neposunu se dál. Že to je oblast, která je zablokovaná,“ vzpomíná například Beáta. Kvůli problémům ve vztazích přitom za Hláskem původně nepřišla.

U některých z klientek se to stalo hned na prvním sezení, u jiných až o pár setkání později, všechny však popisují, že Hlásek přišel se stejnou nabídkou –