Přes den 41 °C a ráno „jen“ 29. Bolest vedrem spálené Číny se šíří i do zahraničních továren

„Koupila jsem je čerstvé, ještě sebou mrskaly,“ ukazuje paní Fang ze středočínského Sin-jangu sáček plný nehybných krevet. Korýši jsou zaživa našedlí, ale po tepelné úpravě se zbarví do oranžovo-růžova a přesně taková barva teď září z plastového sáčku.

Paní Fang ani nemusela roztápět plotnu. Stačilo, že sáček na chviličku odložila na rozpálený chodník a pak uložila do košíku svého elektrokola.

Krevety se uvnitř „uvařily“ během sotva hodinové cesty z nákupu domů – a to bylo v podstatě jen brzké dopoledne, protože paní Fang nakupovala kolem deváté ráno. Odpoledne teploty v Sin-jangu vystoupaly na palčivých 41 °C ve stínu.

Krátká videoreportáž s paní Fang a nebohými korýši v hlavní roli se tento týden podle SCMP stala jedním z nejvyhledávanějších videí na čínském vyhledávači Baidu. Ale takovýchto „virálů“ je teď na čínském internetu víc.

Například pohled do moderní kancelářské místnosti, kde se v modrých bednách na koberci roztékají asi metr vysoké bloky ledu. Koberec je plný mokrých skvrn, ovšem přítomné zaměstnance to zřejmě zajímá méně než fakt, že jim aspoň něco chladí rozpálená záda.

Venku, v ulicích čtvrti Wu-chou sečuanské metropole Čcheng-tu, teploty už teď atakují čtyřicítku, a v příštích dnech se přes ni dokonce mají přehoupnout.

Sobota: 41 °C.

Neděle: 41 °C.

Pondělí a úterý? Totéž.

Teprve ve středu má být zas „jen“ čtyřicet stupňů. A ráno? Teploty „padají“ na 27, 28, 29 stupňů. Což není zrovna ideální doba na to, aby vám v kanceláři kvůli výpadkům elektřiny nefungovala klimatizace.

O přibližně 300 kilometrů dál jihovýchodním směrem se činí skupinka lidí, kteří nemají ani ten pochybný luxus ledových bloků. Pod prudkým sluncem jim oblečení vlhne potem, když se točí kolem nízké skály, fotí ji a zkoumají.

Tady v Čchung-čchingu, největší megalopoli v celé Číně, kde žije přes 30 milionů lidí, klesla hladina slavné Dlouhé řeky na historické minimum. Tak nízko nebyla, co úřední záznamy pamatují, to znamená přes 150 let.

A díky tomu odhalila už zmíněnou skálu a v ní vytesaný vzácný archeologický objev: sochy