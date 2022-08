Vývoj bojů: Rusko představuje nové zbraně pro armádu, ale ani tato Potěmkinova vesnice si na Ukrajině nezabojuje

Letadlové lodě, nová letadla, robotický pes zabiják nebo automatické nákladní auto. Sny ruské armády jsou pestré.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterka 16. 8. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Letadlové lodě, nová letadla, robotický pes zabiják nebo automatické nákladní auto. Rusku se ve válce na Ukrajině nedaří, Putinovy zázračné zbraně buď nefungují, jak by měly, nebo se ani nedostanou na bojiště, ale tradiční divadlo pro domácí publikum musí pokračovat, jako kdyby vše probíhalo podle plánu.

Po květnové vojenské přehlídce je dalším takovým představením výstava ruských zbraní Armija 2022. Na této akci Rusko obvykle nabízí zbraně zákazníkům a oznamuje nové kontrakty na jejich prodej. V dřívějších letech si Rusko touto výstavou budovalo image neporazitelné armády, letos ji málokdo bere vážně.

Tentokrát bude obzvlášť zajímavé sledovat, co si objednají zahraniční zákazníci. Kdyby se chovali racionálně, měl by zájem být určitě nižší než v minulosti. Nejenže ruské zbraně nevítězí; je také těžké představit si, jak je Putin hodlá masově vyrábět, když jeho průmysl trpí sankcemi a některé pokročilé technologie tím pádem vůbec nebude mít k dispozici.

O tom, do jaké míry je ruské vedení v kontaktu s realitou, vypovídají už samotné projevy prezidenta a ministra obrany. Vladimir Putin prohlásil, že se na Ukrajině daří a armáda podle plánu „osvobozuje“ Donbas.

Jestli je v plánu postupovat rychlostí několika kilometrů za měsíc, pak to nebyl dobrý plán. Sergej Šojgu zase hovořil o zboření mýtu kvality západních zbraní, ke kterému prý na Ukrajině došlo. Řekl to právě toho dne, kdy mu raketomety HIMARS zničily v Lysyčansku další štáb. I Putin tvrdil, že ruské zbraně mají před západními náskok několik let, ne-li rovnou desetiletí.

Zda tomu Kreml skutečně věří, nebo se jen potřebuje utěšit, není známo. Pokud jde o to druhé, ruské zbrojovky poskytly vedoucím představitelům několik důvodů, proč se cítit lépe.

Projekt lehké letadlové lodi Varan s kapacitou 20 letadel je velkolepý. Měla by mít výtlak 45 tisíc tun a mimo jiné elektromagnetický katapult.

Pro ilustraci, jak nereálné to je – jediná ruská letadlová loď Admirál Kuzněcov nemá vůbec žádný katapult. Američanům, kteří používají katapulty již od druhé světové války, trvalo mnoho let