„Už toho máme opravdu dost.“ Odbory ČT bijí na poplach, chybí peníze na provoz

Česká televize se chystá ještě letos propustit padesát lidí, příští rok pak dalších sto. Podle tamních odborů to ve spojitosti s mzdovým ohodnocením může vést k velkým personálním problémům. „My už toho máme opravdu dost. Odcházejí nám i lidé, kteří televizi věnovali celý život. Technikům do vysílání se nabízí pod 30 tisíc hrubého, ani středoškoláci za to nechtějí přijít,“ řekl šéf odborů. Vláda sice fungování veřejnoprávní televize a rozhlasu řeší, ale palčivá otázka jejich financování, umocněná vysokou inflací, teď zůstává stranou jejího zájmu.