Vy mě děsíte. Nečekal jsem, že se to bude ubírat takto, říká superúředník k okolnostem svého odchodu

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč náměstek Hůrka končí?

Co ho k rozhodnutí vedlo?

Byly důvodem konce ve funkci stížnosti jeho kolegyň, jak tvrdí ministr vnitra Vít Rakušan?

Z jakého důvodu jste podal rezignaci?

Začátkem srpna jsem se formálně obrátil na vládu a na svého ministra, že bych chtěl na konci září své působení ukončit. Předtím jsem to probral s premiérem i ministrem, abych své rozhodnutí vysvětlil. Já jsem celou tu dobu, co tam jsem, pracoval na reformě, organizaci státní služby.

Udělal jsem sedmdesátistránkový materiál, koncepci, jak to má ve službě do budoucna vypadat. Odevzdal jsem to premiérovi i ministrovi a s tím jsem spojil své působení ve funkci.

Rozhodnutí rezignovat tedy vzešlo od vás?

Ano, je to tak, je to už delší dobu. Pánům jsem to vysvětloval. Chtěl jsem dodělal tento materiál, který považuji za klíčový. Měl by také přinést zásadní změny v uspořádání sekce a státní služby jako takové.

Ministr vnitra nám řekl, že důvodem vaší rezignace je atmosféra ve vaší sekci pro státní službu a že s vámi jednal na základě podnětu nebo stížností několika podřízených.

To musíte