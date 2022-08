Spojila se se Salvinim a Berlusconim, Putina ale neobdivuje. Kdo je Giorgia Meloniová, možná příští italská premiérka

Politička Giorgia Meloniová se před volbami v Itálii těší značné podpoře. Její strana vede volební preference a ona by se mohla stát první premiérkou Itálie a současně také první krajně pravicovou lídryní od druhé světové války – paradoxně právě 100 let od nástupu Benita Mussoliniho k moci. Kdo ale šéfka strany Bratři Itálie, která má kořeny v neofašismu, je? A jak moc je spjatá s fašistickým odkazem, který sama veřejně odmítá?

Návrat k fašistické minulosti? Ten podle šéfky italské strany Bratři Itálie (italsky Fratelli d’Italia) Giorgie Meloniové nehrozí.

Strana, která už svým symbolem – plamenem v italské trikolóře – odkazuje na poválečné neofašistické hnutí, však spolu s koalicí pravicových stran podle průzkumů veřejného mínění může v zářijových parlamentních volbách vyhrát. Pokud by její strana získala nejvíce hlasů, mohla by tak pětačtyřicetiletá rodačka z Říma jako první žena usednout do premiérského křesla. Současně by byla zcela prvním krajně