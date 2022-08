Dva týdny před začátkem školy stále chybí data o tom, jestli se děti z Ukrajiny vejdou. Adaptační centra tak nevědí, co bude dál

Ani dva týdny před začátkem školního roku není jasné, kolik ukrajinských dětí nastoupí do českých školek a škol. Prvního září však pro všechny místo ve školních lavicích pravděpodobně nebude. Data i řešení problému chybí. „Nikdo neví, jestli se podaří všechny ty děti někam udat, jestli je nějaký plán B nebo C, co s nimi bude,“ upozorňuje koordinátor jednoho z adaptačních center na pražském Chodově Matěj Šulc.