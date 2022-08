O ceně slov, jejíž obhajoba je ve světle útoku na Rushdieho těžký úkol

Před třiatřiceti lety vyhlásil vůdce íránské islámské revoluce ajatolláh Chomejní fatvu nařizující zabít britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho kvůli jeho údajně rouhavému románu Satanské verše. Dvanáctého srpna letošního roku se ji snažil naplnit Hadi Matar. Pokusil se pětasedmdesátiletého Rushdieho zavraždit během veřejného vystoupení – zaútočil na něj nožem, bodl ho do krku a do břicha, naštěstí ho nezabil.

Kletba, která ho k útoku podle všeho vedla, byla vyslovena devět let předtím, než se narodil.

Ve zrychleném času dneška může snaha „dohrát“, co začalo tak dávno, působit až absurdně. Každý ale nemusí vnímat čas stejným způsobem jako my. Coby ozvěna minulosti mohou znít i reakce na pokus o vraždu spisovatele, a to jednoznačností, s níž zdůrazňují nedotknutelnost svobody slova, její nadřazenost subjektivnímu prožitku urážky. Ovšemže s těmi stanovisky souzním, znějí však (bohužel)