Emise z aut nejsou pro lidské zdraví zásadní. Doprava se bez dokončení okruhu nevyřeší, říká kandidát na primátora Svoboda

Na co se v rozhovoru ptáme? Jak se koalice Spolu vypořádá s pochybnostmi kolem Jiřího Pospíšila a kauzy Dozimetr

Co dělat se starosty městských částí z ODS, kteří blokují projekty podporující bydlení či dopravu

Proč podle Svobody není možné v Praze v otázce dopravy téměř nic dělat, dokud nebude hotový Pražský okruh

Už se připravujete na pozici primátora?

Člověk se může připravovat na ledacos. Ale pozice primátora je ovlivněna tím, že voliči musí přijít k urně a dát hlasy, abych se o tu funkci mohl ucházet. Samozřejmě o tom pracovně uvažujeme.

Asi poměrně intenzivně, ne? Co slýchám o interních průzkumech stran, včetně té vaší, pro Spolu to nevypadá rozhodně špatně.

Jasně, ale svět se vyvíjí někdy hrozně rychle. Opatrný optimismus je namístě.

Máte už nějakou ideální povolební koalici? Odhlédněme od možnosti, že byste to poskládali sami.

Máme koalici už definovanou, protože je to koalice Spolu stejně jako na celostátní úrovni. Jsme domluveni s topkou a lidovci.

Myslel jsem povolební.

To ještě ne. Nevíme, kdo se tam dostane. Objevují se nové strany, třeba Motoristé. Úvahy jsou ryze teoretické a vím jen to, že nepůjdeme do koalice s extrémní stranou. To je pro nás stopka. Jinak se všemi ostatními se má diskutovat a hledat společný průnik. Pro nás je ideální partner takový, který akceptuje co nejvíc z našeho programu.

Když jste mluvil o straně Motoristé sobě, je to potenciální partner?

Je to až žertovná