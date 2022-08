Americký deník: Prázdniny amerických dětí jsou jiné než ty české. Rodiče totiž nemají dovolenou

V našem okrese na Floridě začala škola a děti se setkávají ve třídách poprvé po prázdninách. Na naše obvyklé české „Tak jak jste se měli, co jste během léta dělali?“ se tu ale raději neptejte. Je totiž velmi pravděpodobné, že děti nebo jejich rodiče uvedete do rozpaků.

„Já jsem se tak strašně nudil, to už se nedalo vydržet,“ říkal mi u vchodu do školy desetiletý spolužák mého syna Liam. „Největší zábava byla, když přijeli naši příbuzní z Ohia, ale to bylo jen na chvíli. Já se tak těšil do školy, že už se zase bude něco dít!“

Dost velká část dětí tu totiž