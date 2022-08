Velká proměna výuky na základkách má zpoždění. Musí být radikálnější, říká ministr Balaš

Od roku 2025 by všechny základní školy měly začít učit podle nového rámcového vzdělávacího programu. Ministerstvo školství slíbilo dokončit hlavní směry této revize nejprve do konce června, posléze července. Šéf resortu Vladimír Balaš ale finální verzi stále na stole nemá, už od září by přitom podle ní měl Národní pedagogický institut začít připravovat samotné programy.

„Základní teze jsou hodně obecné. Říkal jsem tvůrcům, že bych byl nerad, aby to bylo jako za Marie Terezie. Změna by tam měla být patrnější, mělo by to být radikálnější,“ popsal své výhrady vůči stávajícím hlavním směrům revize Deníku N ministr školství. Radikálnější by ale podle něj měla být především samotná kurikula, která mají začít podle hlavních směrů vznikat na podzim.

Finální verze hlavních směrů revize přitom stále není hotová. Nejprve do ní musel expertní panel zapracovat několik tisíc připomínek veřejnosti včetně té odborné, nyní se vypořádává s připomínkami z ministerstva.

„Slíbili, že