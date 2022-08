Vývoj bojů: Jak hluboko Rusko kleslo. Už několikrát předčasně oslavovalo dobytí malé vesnice

Vesnice Pisky – svědectví o tom, jak ruská ofenziva zamrzla.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z víkendu. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Pisky byly před válkou dvoutisícovou vesnicí. Pouhé dva kilometry odtud se nachází doněcké letiště. Od roku 2014 leží na Ukrajinou kontrolované straně fronty.

Do začátku srpna na tom nic nezměnila ani několikaměsíční ofenziva, která začala 24. února. Celou oblast kolem Doněcku kontroluje ukrajinská armáda z opevněných pozic vybudovaných v průběhu let. Rusové na ně s velkými ztrátami útočí již několik měsíců bez úspěchu.

Rusové poprvé oznámili, že dobyli Pisky – nebo alespoň jejich větší část – 3. srpna. Od té doby ruské zdroje hlásily dobytí vesnice jen do minulého víkendu nejméně čtyřikrát. V sobotu to znovu prohlásilo ministerstvo obrany a dnes ruská média tvrdí, že pád vesnice „nepřímo potvrdil“ ukrajinský generální štáb, který referoval o ruském útoku ve směru na Pervomajsk.

Pervomajsk je vesnice dále na západ, která leží na stejné silnici do Doněcku jako Pisky. Pokud na ni ruská armáda skutečně útočí, musela předtím skutečně obsadit sousední vesnici. Nebo ji obejít. Rusové tvrdí, že to první, ale i to se prý už jednou stalo – už 9. srpna hlásili útok na Pervomajsk po přechodu Pisek. Navíc ukrajinský generální štáb v dnešní pravidelné zprávě uvádí přesně toto: „Aby si okupanti vylepšili své taktické postavení, vedli útok ve směru na Pisky a Pervomajsk. Neuspěli a ustoupili.“

Je pravděpodobné, že Pisky v dohledné době skutečně padnou. Ukrajinci přiznávají, že situace je tam kritická a obránci požadují posily a lepší dělostřeleckou podporu, která jim chybí. Přesto i dnes podle několika nezávislých zdrojů se Pisky pořád brání.

Ať už bude jejich osud jakýkoli, takhle vypadá ruská ofenziva – dva týdny se nemohou dočkat toho, že ovládnou vesnici bez strategického významu. Ruská ofenziva se zastavila a nevypadá to, že by se měla rozběhnout.

A i když se pohne, následující obrázky naznačují, co Rusové získají -