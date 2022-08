Ukrajinské lodě s nákladem „kukuřice a naděje“ brázdí moře nejistoty a konkurují podezřelým ruským dodávkám

Kvůli ruské válce na Ukrajině leží v tamních skladech od února miliony tun zásob potravin. To se odrazilo nejen na cenách, ale i na globálních nedostatcích jídla. Částečně obnovený lodní export ukrajinských komodit zastřešený OSN se ale prokázal jako problematický a potřebné zásoby do cílových destinací putují obtížně. Objevil se i problém nedostatečných dodávek do oblastí nejvíce postižených potravinovou krizí. Navíc Ukrajina obviňuje Rusko, že obchoduje s ukradeným obilím.