Mlejnek musí skončit. Pokud to Rakušan včas nepochopí, skončí taky

Koalice by měla jednat, a to rychle. Kauza šéfa ÚZSI Petra Mlejnka a jeho kontaktů se stíhaným podnikatelem Michalem Redlem zásadně ohrožuje její důvěryhodnost.

Nezdá se, že by si to nejvíce dotčení vládní politici uvědomovali. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se zjevně rozhodl počkat, až skandál sám od sebe vyšumí. Na Twitter minulý týden napsal, že za jmenováním Mlejnka stojí, odsoudil „hon na čarodějnice“ a zřejmě si myslí, že to stačí. Premiér Petr Fiala (ODS) sice z dovolené vzkázal, že se s Rakušanem po návratu sejde, ale na dotaz Deníku N jeho mluvčí upřesnil, že minimálně v pondělí to ještě nebude.

Sázka na to, že se aféra sprovodí ze světa sama od sebe, je ovšem krajně riskantní. Opozice v čele s Andrejem Babišem by byla hloupá, kdyby z ní nevymačkala maximum. Na rozdíl od dosavadních zjištění ohledně aktivit zlínského lobbisty má přitom v tomto případě nabito přímo na