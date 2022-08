Za útokem na Salmana Rushdieho není jen fatva, ale vyhrocený svět

Ortelu, který nad ním íránský teokratický režim vyhlásil před více než 33 lety, se mu až doposud dařilo vyhýbat. Spisovatele Salmana Rushdieho v pátek během přednášky v New Yorku pobodal čtyřiadvacetiletý muž. Rushdie utrpěl deset bodných ran do břicha a krku, okamžitě byl převezen do nemocnice a operován.

Útočník byl na místě zadržen a vyšetřovatelé v něm na základě jeho aktivity na sociálních sítích odhalili