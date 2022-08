Vody v evropských veletocích kriticky ubývá a Rýn není výjimkou. Vysychající dopravní tepna hrozí uzavřením

Jak vypadá říční dno? To se lidé napříč Evropou postupně dozvídají, když hledí na vysychající koryta velkých vodních toků. V německém Rýnu klesla hladina vody i ke třiceti centimetrům. To může být kritické pro lodní dopravu – jenže už teď jsou nákladní lodi poloprázdné, ceny za dopravu rostou a obchod zpomaluje. A to je jen začátek.