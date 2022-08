Vývoj bojů: Pokud Ukrajinci plánují opravdu velkou ofenzivu, krátí se jim čas

Co říká o načasování protiofenzivy historie.

U Izjumu se možná odehrává něco nadějného + mapa oblasti.

Letiště Saky je provozuschopné, ale letectvo Černomořské flotily je výrazně oslabené.

Mapa dne – Rusové společně s územím kradou i nerostné bohatství Ukrajiny.

Videa dne – ukrajinské propagandistické video – ale pravdivé; Rusové těsně minuli francouzskou houfnici, odvážný voják se rozhodl zachránit ji; ukrajinský tank takové štěstí neměl; když Rusové „osvobozují“, ničí vše totálně – útok termobarickými raketami na Pisky; taktika nasazení raketometu TOS-1A v doprovodu s nejmodernějším ruským tankem; ukrajinský dron ničí ruské zařízení určené k likvidaci dronů.

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

O načasování nejisté ukrajinské ofenzivy. Válka je ve stadiu, kdy sice probíhají dva větší pokusy o útok, ale ani jeden nevede k výrazným změnám v rozložení sil.

Rusové na Donbasu týdny útočí na Bachmut, Siversk a u Doněcku. Ukrajinci zase v Chersonské oblasti osvobodili několik desítek obcí, ale v celkovém kontextu jejich aktivity na sever a západ od Chersonu zatím nepřinesly zásadní zvrat v situaci.

Díky moderním západním zbraním dosahují velkých úspěchů v ničení ruských skladů, velitelských stanovišť a zásobovacích tras (mosty přes Dněpr), ale nijak se to nepřeneslo do schopnosti osvobozovat větší území. Ukrajinské armádě chybí těžké zbraně potřebné pro úspěšnou ofenzivu a ruská armáda má stále dostatek dělostřelectva, aby pokus o ni zastavila.

Jakékoli úsilí o odhad budoucího vývoje ztěžuje fakt, že nevíme nic o ukrajinských plánech. Nevíme, zda ofenzivu u Chersonu opravdu připravují; nevíme, jestli ji připravovali, ale ruská reakce v podobě přesunu vojsk ji zmařila; nevíme, jestli je ten přesun právě součástí plánu a vlákání Rusů do pasti; nevíme, jestli v plánu není útok úplně jinde atp. Co však známe, je faktor času. A ten Ukrajincům moc nepřeje. Pokud opravdu chystají něco velkého, měli by si pospíšit.

Vysvětlení proč: Jako zdůvodnění dobře poslouží zkušenosti s boji během druhé světové války. Velmi významné bitvy se tehdy odehrávaly i v oblastech, kde se bojuje dnes (například opakované krvavé boje o Charkov se statisícovými ztrátami hlavně sovětské armády; platí to zvláště o druhé bitvě o Charkov, která začala 12. května 1942 a ve které Sověti přišli o 300 tisíc vojáků).

Války v Afghánistánu, Iráku nebo ve Vietnamu v tomto případě nehrají žádnou roli, odehrávaly se v úplně jiných klimatických poměrech. Jenže na Ukrajině se střídají čtyři roční období a to má na vedení bojů často klíčový vliv.

Je téměř univerzálním pravidlem, že opravdu velké ofenzivy