FBI zabavila v Trumpově domě přísně tajné dokumenty. Podezřívá ho z porušení zákona o špionáži

Po čtyřech dnech od domovní prohlídky v Trumpově sídle je jasné, co FBI u amerického exprezidenta hledala – a co našla. Dokumenty v nejpřísnějším režimu utajení, které neměly opustit Bílý dům.

Bylo krátce po patnácté hodině, když americký soud zveřejnil text výzvy k domovní prohlídce, kterou FBI provedla ve floridské rezidenci Donalda Trumpa. Po čtyřech dnech tak soud odpověděl hned na několik otázek – proč agenti Federálního úřadu pro vyšetřování do exprezidentova sídla vnikli, co tam hledali a co si v těch zhruba dvaceti krabicích odnesli.

Seznam zabavených materiálů působil jako výčet tajných informací různého stupně závažnosti. Ručně psaný vzkaz, informace o francouzském prezidentovi, text milosti kamarádovi Rogeru Stoneovi, složky fotografií. Některé materiály byly označeny jako