Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Tvrdoň.

Babišovy ambice brzdí francouzský problém

Francouzská finanční prokuratura zahájila předběžné šetření předsedy hnutí ANO Andreje Babiše v souvislosti s nákupem jeho luxusních nemovitostí na Riviéře. Jen pro připomenutí: o této kauze se veřejnost dozvěděla loni díky investigaci Pandora Papers. Babiš měl podle zjištění novinářů v roce 2009 převést zhruba 380 milionů korun mezi svými firmami v daňových rájích a za část z nich nakoupit luxusní nemovitosti včetně zámečku na Azurovém pobřeží.

Dnes se kauza opět připomenula. Francouzský list Le Monde informoval, že český poslanec je ve věci předběžně vyšetřován pro podezření z praní peněz a daňových úniků.

Celá kauza má několik rovin. První z nich je trestněprávní. Sám Babiš se hájí tím, že veškeré nákupy proběhly v souladu se zákonem. Ostatně proč by říkal cokoli jiného. Zda to tak skutečně je, uvidíme v budoucnu podle šetření francouzských úřadů. Česká policie podle zjištění Deníku N prověřování již před časem odložila s tím, že se u nás žádný delikt nestal, a poznatky poslala kolegům do Francie.

Druhou rovinou je