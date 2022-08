Žádosti o jednorázový příspěvek na dítě se rozjedou v pondělí. Přinášíme praktický návod

Od pondělí si o pětitisícový jednorázový příspěvek na dítě mohou požádat rodiče, kterým nárok na dávku nevznikl automaticky, protože už pobírají přídavky na děti. Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že by to nemělo zabrat více než pár minut. Peníze by pak měly dorazit do jednoho měsíce.