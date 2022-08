Median: STAN zastavil pád. ANO posiluje, podle výzkumu už ale nemá kam růst

Volby do Poslanecké sněmovny by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Zřejmě největší výhrou jsou ale aktuální data pro hnutí STAN, které již nadále neoslabuje a po všech kauzách se udrželo na hranici, která mu dává šanci na samostatné zvolení do Sněmovny.

Podle volebního modelu agentury Median by Babišovo hnutí získalo 30 procent hlasů. Postupně tak ANO podle zjištění výzkumníků sílí, v posledních třech šetřeních vždy získalo nové voliče.

V červenci by navíc podle Medianu hnutí ANO mírně vzrostl počet přesvědčených voličů, tedy volební jádro. Pevně rozhodnutých by nyní bylo 22,1 procenta lidí. Naopak se ale snížil počet lidí, pro které by toto hnutí bylo přijatelné. Jeho maximální možný zisk, pokud by pro něj hlasovali všichni, kteří o tom uvažují, by činil