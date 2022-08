Hrozí konec kroužků pro děti. Ministerstvo školství mění financování středisek volného času

Střediska volného času, do kterých chodí na kroužky nebo tábory statisíce dětí, už nebudou od státu dostávat peníze na obsazená místa, ale na konkrétní děti. Vzhledem k tomu, že děti často navštěvují více kroužků, bude to znamenat propad v jejich příjmech. A tedy menší nabídku i méně specializovaných pedagogů, řadě středisek hrozí dokonce zánik. Nejvíc nová vyhláška ministerstva školství dopadne na malé domy dětí a mládeže v regionech.

„Pro nás by to znamenalo, že by mohlo jedno dítě navštěvovat maximálně jeden kroužek a jeden tábor, víc ne. Protože pokud by chtělo chodit na víc, bude to pro nás nevýhodné. Myslím, že nikomu nedochází, že se to výrazně dotkne dětí a rodičů,“ vysvětluje Marta Kultová, ředitelka DDM Větrník v Liberci.

Jen její organizace by musela v příštím školním roce propustit nejméně tři pedagogy volného času.

Systém financování středisek volného času a domů dětí a mládeže dosud fungoval tak, že ministerstvo školství posílalo zřizovatelům, tedy krajům a obcím, peníze na jednotlivé vyučující, jejichž počet se odvíjel od počtu všech dětí v kroužcích. „Domečkům“ na menších městech, kde je méně dětí, tento systém také zaručoval minimální počet úvazků, většinou dva a půl.

Střediska volného času dostávala peníze na celkový počet