Vývoj bojů: Z nepřátelské základny udělali Ukrajinci hřbitov letadel, Rusové v zácpách prchají z Krymu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 10. srpna. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Ve středu podvečer byly zveřejněny první satelitní snímky zničené letecké základny Saky u Novofedorivky na Krymu. Ukazují rozsah škod po úterním, bezprecedentním útoku Ukrajinců. Snímky poskytla americká firma Planet Lab.

Leteckou základnu zachytily čtyři hodiny před útokem a pak ve středu před pátou hodinou odpoledne, takže je možné dobře porovnat, co je zničené.

Comparison of August 9th and August 10th imagery show very large craters, many destroyed aircraft, and destroyed buildings. It looks like a direct hit on the building on the left, so whatever it was seems accurate. pic.twitter.com/QyLn86PUjw

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) August 10, 2022